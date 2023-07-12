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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 08:58
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

        Özcan ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Özcan'a bilgi verdi.

        Özcan da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        - Milli Eğitim Müdürü Ulusan etkinlik atölyelerini gezdi

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan yaz okulu kapsamında açılan etkinlik atölyelerini ziyaret etti.

        Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki atölyeleri gezen Ulusan, yönetici ve öğretmenlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

        Ulusan'a ziyaretinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Dinçer Dönmez eşlik etti.

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