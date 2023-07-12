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        Tekirdağ'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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        Giriş: 12.07.2023 - 09:21
        Tekirdağ'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu ikinci dönem toplantısı yapıldı.

        Vali Yıldırım, valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, toplantının, yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapıldığını söyledi.

        Dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarca dile getirilerek çözümlenmesinin sağlanacağını ifade eden Yıldırım, "Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunda ilimizde toplam 316 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projeler bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ise devam etmektedir." dedi.

        Konuşmaların ardından bölge müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

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