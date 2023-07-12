Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Giriş: 12.07.2023 - 09:22
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.P. K.U. ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.