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        Tekirdağ'da bir villada yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi

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        Giriş: 12.07.2023 - 10:01
        Tekirdağ'da bir villada yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir villada yurda yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen yavru aslan, maymun ve piton yılanı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Kamaradere Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada ele geçirilen aslan, maymun ve piton yılanı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Olayla ilgili M.C. İ.K. ve S.M. gözaltına alındı.

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