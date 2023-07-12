Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, küçük tekne balıkçılarına bakım malzemesi dağıttı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Su Ürünleri Toptancı Hali'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her zaman balıkçıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Mavi gözlü kentin maviliklerinden sofralara uzanan lezzetlerin emekçisinin balıkçılar olduğunu ifade eden Albayrak, "Büyük bir özveriyle rızkını denizlerden çıkaran balıkçılarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Belediye olarak balıkçılarımıza tekne bakım malzemesi desteği sağlıyor, balıkçı esnafımızın daima yanında oluyoruz. Dağıtımın şehrimize ve balıkçı esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Albayrak tekne bakım malzemelerini balıkçılara dağıttı.

Törene CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ve balıkçılar katıldı.