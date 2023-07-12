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        Ergene'de "Kadın Futbolu Projesi" başlatıldı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:16
        Ergene'de "Kadın Futbolu Projesi" başlatıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde, Ergene'de "Kadın Futbolu Projesi" başlatıldı.

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Kadın Futbolu Projesi"ni başlattıklarını ifade eden Doğramacı, gençlerin daha fazla spor ile iç içe olması amacıyla projeyi uyguladıklarını kaydetti.

        Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Doğramacı, "Futbol sahasında, her hafta salı ve perşembe günleri 17.00-19.00 saatleri arasında devam eden çalışmalarda genç kızlarımızın istekli olduğu ve çalışmalarda keyifli zamanlar geçirdiklerini görüyoruz. İlçemizde, sporun her branşına yer veriyor ve gençlerimizi spora yöneltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda, kadın futbolunu da bölgede sevdirerek katılımı çoğaltmak için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

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