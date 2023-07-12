TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi toplu sünnet şöleni için kayıtların 14 Temmuz'da sona ereceği bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen sünnet şöleninin kayıtlarının sürdüğünü belirtti.

Düzenledikleri Boza ve Sünnet Şöleni'nin geleneksel hale getirildiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

Sünnet şöleni kapsamında ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları ücretsiz sünnet olacak. Hizmetlerimizin merkezinde sosyal belediyecilik ve mutlu insan oluşturma düşüncesi yer alıyor. Boza ve Sünnet Şöleni'ni bu anlayıştan hareketle geleneksel hale dönüştürdük. Bir şölen havasında gerçekleştirdiğimiz ve halkımızın memnuniyetle karşıladığı Boza ve Sünnet Şöleni'ni bu sene yeniden vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştireceğiz."

-Saray Spor 1953'e destek konseri

Saray Belediyesi, Saray Spor 1953’e destek için halk konseri düzenledi.

Pazar yerinde düzenlenen konserde şarkıcı Sevtuğ sahne aldı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Özgen Erkiş, ilçede her hafta bir halk konseri düzenlediklerini söyledi.

Saray Spor taraftarı olan Sevtuğ'un yaz boyunca sahne ilçede alacağını belirten Erkiş, "Müzik herkesin, her yerde evrensel bir hakkıdır diyebiliyorsak çok yol almışız demektir. Ben burada bu yol alışımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saray halkına şükranlarımı sunuyorum. Saray Spor’un malzemecisinden hocasına, oyuncularından taraftarına emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni başarılar bekliyoruz kendilerinden." diye konuştu.