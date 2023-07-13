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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 10:26
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret Borsa Başkanı Osman Sarı, Meclis Başkanı Hikmet Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Uzunlar, Sarı ve Mutlu ile görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Belediyenin çalışmalarını anlatan Uzunlar, yürütülen projeler konusunda Sarı ve Mutlu'ya bilgi verdi.

        Sarı ve Mutlu'da Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        -Tercih danışmanlığı hizmeti veren okullara ziyaret

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tercih Danışmanlığı Komisyonlarını ziyaret etti.

        Milli Eğitim Müdürü Ulusan LGS tercih danışmanlığı hizmeti veren okullarda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

        Ziyaretlerde, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Dinçer Dönmez de bulundu.

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