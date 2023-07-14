Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, demokratik düzeni hedef alarak devletin bölünmez bütünlüğünü ve milli birlik ve beraberliği parçalama maksadıyla gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşsiz bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin yedinci yılının hep birlikte idrak edildiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi, devlet kurumları içerisine yerleşmiş, devletten maaş alan hainler ve işbirlikçileri, millete, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM'ye ve hükümete karşı haince ve alçakça bir darbe girişimine kalkıştığını aktaran Yıldırım, "O gece, dış güçlerin cesaretlendirmeleri ile içimize sızmış hainler, sinsice planlarını uygulamaya, milletimizi esaret altına almaya, devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Milletimiz, engin ferasetiyle darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren tüm gerçekleri gördü ve hemen harekete geçti. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla her kesimden insanıyla ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman milletin, dünyada eşine rastlanılmayacak bir karşı koymayla hainlere gereken dersi verdiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımları koruduğunu vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Milletimiz canı ve kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, bağımsızlığına kast eden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını ve gereken her türlü cevabı vereceğini o gece tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Böylece, tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyılının temelleri atıldı. Türkiye Yüzyılı Kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Türk milleti ilelebet bir ve beraber olacak ve Türkiye Yüzyılı, milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi sayesinde inşa edilecektir."