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        Tekirdağ'da evlerinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

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        Giriş: 14.07.2023 - 10:13
        Tekirdağ'da evlerinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da evlerinde düzenek kurarak kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

        Evlerin bir bölümünde düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği belirlendi.

        Yapılan aramada 60 kök kenevir, 55 gram esrar, 42 gram bonzai ve 800 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.İ. ve İ.D'nin jandarmaki işlemleri sürüyor.

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