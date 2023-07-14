Tekirdağ'ın sarı ve mor renkli tarlaları turizme katkı sağlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da doğa ile iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yerleri haline gelen kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlaları, kentin turizme katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan sarı ve mor tarlalar mayıs ayı başından temmuz ayı sonunda kadar vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yakın ülkelerden ve illerden gelenler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyoya olarak kullanılan kanola ve ayçiçeği tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirerek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, salgınından sonra doğal turizmin insanların ilgisini daha çok çektiğini söyledi.

İnsanların doğada zaman geçirerek anılar biriktireceği ortamları tercih etmeye başladığını belirten Hacıoğlu, "İnsanlar 5 yıldızlı otellerde, konaklamak yerine daha çok doğa ile iç içe eko turizm ve agro turizm ve doğal turizm özelliklerini taşıyan yerleri tercih ediyor. Tekirdağ'da kanola ile başlayan, Haziran'da devam eden lavanta ve ayçiçekleri ardından kiraz ve üzüm bağlarıyla ilimiz çok ilgi görüyor." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın bir çok turizm çeşidini içinde bulunduran bir kent olduğunu aktararak, her yıl kente gelen turist sayısının arttığını dile getirdi.

Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması turizm için bir avantaj olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar özellikle, kanola tarlalarına, lavanta tarlalarına, ayçiçek tarlalarına, kiraz ve çilek bahçelerine gelerek hem anılarını biriktiriyor hem de güzel bir tatil yapıyorlar. Bunun yanında yürüyüş, yamaç paraşütü ve sörf yapma şansı buluyorlar. Turizmin değişik algoritmaları yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor. Turizm adına insanların aradığı her şey kentte mevcut. Sezon başında ve bayram tatili sürecinden bu yana turizm için verimli geçiyor." diye konuştu.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın renkli tarlalarının turizm için alternatif olduğunu dile getirerek, tarlaların sezon boyunca çok sayıda misafir ağırladığını ifade etti.