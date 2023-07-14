Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.
Tekirdağ Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Ardından, İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından dua edildi.
Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Mevlidin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.