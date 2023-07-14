Tekirdağ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
A.U'nun (55) kullandığı 59 ZJ 751 plakalı traktör, Hanoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada traktörün altında kalan A.U. ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşlarca traktörün altından çıkartılıp Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.U. kurtarılamadı.