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        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:37
        Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Malkara ilçesi Haliç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, 5 gram kokain, 15 uyuşturucu hap, 500 dolar, 300 avro ve ısıyı yaymayan alüminyum termal cihazlardan koruduğu değerlendirilen 3 parça alüminyum folyo ele geçirildi.

        Araçta bulunan H.A, E.H, M.M. ve M.C'nin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlendi. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Otomobil sürücüsü M.H, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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