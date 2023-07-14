Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu.

Kentte bir otelde düzenlenen programda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Vali Yıldırım programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele vererek, nice şanlı zaferler ve kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Milletin, kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna koruduğunu ifade eden Yıldırım, "15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu hain kalkışma karşısında vatan, millet, devlet ve bayrak sevdalısı yüce Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkarak dünyada eşine rastlanılmayacak bir cesaretle, darbeci hainlere gereken dersi verdi." dedi.

Yıldırım, devlete ve millete karşı girişilen alçak darbe teşebbüsün, bedenini bombalara ve kurşunlara siper eden, tankların önüne kendini atan milletin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Milletin iradesine kasteden, millete bu zulmü yaşatan FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin mülki idaresi, yargısı, emniyeti, jandarması, ordusu, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumları tarafından verilen mücadele sayesinde hiçbir oluşum bir daha böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Herkes şunu bilsin ki, milletin geleceğini darbelerle tayin etme devri kapanmıştır. Bütün dünya bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyetinin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar ne pahasına olursa olsun korunacaktır."

Programa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı.