Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da bir haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:32
        Tekirdağ'da bir haftada 193 düzensiz göçmen yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da son bir haftada göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 13 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen 193 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Turistik ilçede anonsla sıcak uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
        Turistik ilçede anonsla sıcak uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
        Yerli ve milli ayçiçeği tohumundan bu yıl ilk mahsul alınacak
        Yerli ve milli ayçiçeği tohumundan bu yıl ilk mahsul alınacak
        Tekirdağ'daki villada yurda kaçak getirilen aslan, maymun, piton ele geçirildi
        Tekirdağ'daki villada yurda kaçak getirilen aslan, maymun, piton ele geçirildi
        6 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı
        6 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı