Tekirdağ'da "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konferansı düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" konferansı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin üniversite olarak 15 Temmuz gecesi Fetullahcı Terör Örgütü ve darbe sevicilerin giriştiği menfur girişimi lanetlediklerini, demokrasi şehitlerini rahmetle andığını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş da Türkiye aşkının sıradan bir duygu olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi büyük bir direniş gösterdiğini ifade eden Vatandaş, "FETÖ küresel güç odaklarının yönettiği bir hareketti. Küresel güç odakları bu milleti, bu ülkeyi çökertirlerse bu dünyadaki egemenliklerine engel olabilecek potansiyel en büyük rakiplerinden kurtulacaklarını düşündüler ve bu maşayı harekete geçirdiler. Milletimiz planlarını boşa çıkardı. Türkiye Yüzyılı kahramanlarından şehit olanlarını rahmetle, yaralı olanlarını sıhhat dileklerimle anıyorum. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." dedi.

Konferansın ardından, fuayene alanında Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından açıldı. Ardından katılımcılar fotoğrafları inceledi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar katıldı.