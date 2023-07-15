Tekirdağ'da yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları tamamlandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı.
Marmara Deniz'i açıklarında öğlen saatlerinde başlayan yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.
Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Murat Gül, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist Genel Kategori:
1 - Tuna Kaya
2 - Eren Çakır
3 - Arel Barut
Optimist Junior Kategori:
1 - Arel Barut
2 - Boran Öden
3 - Dora Özdemir
Optimist Kızlar Kategorisi:
1 - Melis Bolat
2 - Duru Ateş
3 - Ece Destereci
ILCA 4 Genel Kategori:
1 - İlayda Şen
2 - Ece Subaşı
3 - Utku Aksoy
ILCA 6 Genel Kategori:
1 - Kutsal Güneş Kurnaz
2 - Meriç Erdağlı
3 - Bircesu Çoban