Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi

Kapaklı Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolardan bölümler gösterildi. Şiir dinletileri, kasideler ve dualar okundu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Programa Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.