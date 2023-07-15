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        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:21
        Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi

        Kapaklı Bülent Ecevit Parkı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarla katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolardan bölümler gösterildi. Şiir dinletileri, kasideler ve dualar okundu.

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

        Programa Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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