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        Tekirdağ'da denize giren bir çocuk ve genç boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:52
        Tekirdağ'da denize giren bir çocuk ve genç boğuldu

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, denize giren bir çocuk ve genç boğuldu.

        Yeniçiftlik Mahallesi'nde arkadaşlarıyla denize giren Utku Aslan (13), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Vatandaşların bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sonucu ulaşılan Aslan, kıyıya çıkarılarak, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aslan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Bu arada yine aynı yerde serinlemek için denize giren ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen Özgür Çakan'ın (19), denizde epilepsi nöbeti geçirdiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi.

        Denizden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çakan, hayatını kaybetti.

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