Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:49
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Maarif Vakfı Romanya Koordinatörü Alparslan Ateş'i makamında kabul etti.

        Ateş ve Şahin görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti.

        Şahin, üniversitede yürütülen projeler konusunda Ateş'e bilgi verdi.

        - Milli Eğitim Müdürü Ulusan öğrencileri ziyaret etti

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi görsel sanatlar alanı yetenek sınavına katılan öğrencileri ziyaret etti.

        Ulusan okulda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

        Sınavlarla ilgili incelemelerde bulunan Ulusan, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı
        Tekirdağ'da TIR ile kamyon çarpıştı
        Tekirdağ'da 'göçmen kaçakçılığı'na 13 tutuklama
        Tekirdağ'da 'göçmen kaçakçılığı'na 13 tutuklama
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Malkara'da 40 dönüm buğday ekili tarla yandı
        Turistik ilçede anonsla sıcak uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
        Turistik ilçede anonsla sıcak uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
        Yerli ve milli ayçiçeği tohumundan bu yıl ilk mahsul alınacak
        Yerli ve milli ayçiçeği tohumundan bu yıl ilk mahsul alınacak