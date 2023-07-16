Tekirdağ'dan kısa kısa
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.
Uzunlar, çalışmaları hakkında Güler'e bilgi verdi.
İlçeye daha fazla hizmet edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Uzunlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güler'de Uzunlar'a görevinde başarılar diledi.
- Yaz spor kursları açıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yaz spor kursları açıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesindeki kursları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.
Albayrak, vatandaşların spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksinde çocuklar ile gençlere yönelik ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirtti.