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        Tekirdağ'da Tayvan vatandaşı Müslüman oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 16:42
        Tekirdağ'da Tayvan vatandaşı Müslüman oldu

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tayvan vatandaşı Ta-wei Lui, Müslüman oldu, Yusuf ismini aldı.

        İlçe Müftü Vekili Fatih Akyol ve Uzman Vaiz Mehmet Bağcı'ın katıldığı müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Ta-wei Lui'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

        Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Ta-wei Lui'ya "ihtida belgesi" verildi, İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Müslüman olan Ta-wei Lui, Yusuf ismini aldı.

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