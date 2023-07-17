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        Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:32
        Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı açıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Süleymanpaşa ilçesinin Altınova Mahallesi'nde Süleymanpaşa Kent Ormanı ve Mesire Alanı kullanıma açıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, alanın açılışında yaptığı konuşmada, halkın nefes alacağı alanların sayısını artırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

        Çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla projeler hayata geçirdiklerini aktaran Albayrak, "Yeşil alan projemiz, vatandaşlarımızın kendilerine ve sevdiklerine zaman ayıracakları, rahat bir nefes alacakları ve huzura kavuşacakları bir mekandır. İçerisinde piknik masaları, kamelyalar, barbeküler, kent donatıları, sosyal tesis, büfeler, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin yer aldığı büyük ve modern yaşam alanımız, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlandı."ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Albayrak ve beraberindekiler kent ormanı ve mesire alanını gezerek incelemelerde bulundu.

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