TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, açılan yaz okulu kurslarını gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Branşlarda öğrenim gören öğrencileri ve eğitim veren öğretmenleri ziyaret eden Uzunlar, yaptığı konuşmada, bu yıl 30 farklı branşta kurs açıldığını belirtti.

Açılan kurslar sayesinde çocukların sanat, spor, yabancı dil ve daha birçok alanda eğitim aldığını aktaran Uzunlar, kursların sonunda öğrencilere katılım sertifikası verileceğini dile getirdi.

Yaz okulundaki kursların uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verildiğini vurgulayan Uzunlar, "Eğitim ve kültür alanındaki desteklerimizle çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlamaya devam ederek, onlara sevgi, saygı ve güvenle büyüyen bir dünya sunmak için var gücümüzle çalışacağız."ifadelerini kullandı.

Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar eşlik etti.

- Hayrabolu ilçesinde Kur'an kursları ziyaret edildi

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçe genelinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

Kur'an öğrenen öğrencileri tebrik eden İnan burada yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilere ikramlarda bulunan İnan, milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan ve dünyayla yarışabilen gençler olarak yetişmenin önemli olduğunu kaydetti.

- Tekirdağ'ın sahillerinde "Atlı Jandarma Timi" uygulama yaptı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yaptı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde sahile gelen jandarma timi devriye görevine başladı.

Devriye gezen atlı tim, sahilde bulunan vatandaşlardan ilgi gördü.

Atlı tim, yaz sezonu boyunca Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.