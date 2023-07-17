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        Tekirdağ'da asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:12
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemalettin Mahallesi çevre yolundaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        - Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası Ö.L.K'nın evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramda bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Ö.L.K, "Uyuşturucu madde satmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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