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        Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:20
        Tekirdağ Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

        Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personelle müdahalede bulunuldu.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.

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