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        Tekirdağ'da ehliyet sınavında kopya çekme hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:19
        Tekirdağ'da ehliyet sınavında kopya çekme hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ehliyet sınavında düzenek yardımıyla kopya çekmek isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokak'taki boş arazideki 2 kişinin kimliklerini kontrol etmek istedi.

        Polisten kaçan S.A. ve C.B, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelilerden S.A'nın üzerinde yapılan aramada, 3 mikro kamera, 4 USB kablosu, 3 mikro kulaklık, 2 ses sağlayıcı cihaz, 2 taşınabilir internet sağlayıcı wi-fi, taşınabilir güç kaynağı, kulaklık mikrofonunda kullanılan 10 pil, mikrofon yerleştirmeye yarayan 2 cımbız, 2 cep telefonu ve düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi.

        Ekipler, S.A'nın, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavına girecek C.B'ye 3 bin lira karşılığında bu düzeneği kurduğunu ve sınav sırasında düzenek yardımıyla dışarıdan yardım etme hazırlığı yaptığını belirledi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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