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        Tekirdağ'da 40 dönüm buğday ekili alan yandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:05
        Tekirdağ'da 40 dönüm buğday ekili alan yandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Alınan bilgiye göre, Kabahöyük Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

        Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale eden mahalle sakinleri daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 40 dönüm buğday ekili alan, tamamen yandı.

        Hayrabolu Belediye Başkan Vekili Kemal Kurt, AA muhabirine yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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