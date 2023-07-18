Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ Çorlu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 21:16
        Tekirdağ Çorlu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

        Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Çalışmaları takip eden Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı (3)
        Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar
        Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar
        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı (2)
        Tekirdağ'daki orman yangını 13 saatte kontrol altına alındı
        Tekirdağ'daki orman yangını 13 saatte kontrol altına alındı
        TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI (3)
        TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI (3)
        Tekirdağ'da orman yangını (3)
        Tekirdağ'da orman yangını (3)