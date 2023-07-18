Tekirdağ Çorlu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.
Seymen Mahallesi Çukur Çengel mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çalışmaları takip eden Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti.