TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Zengin ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitenin faaliyetlerini ve yürütülen projelerini Zengin'e anlattı.

Zengin de Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Sağlamtaş Mahallesi'nde düğün salonu temel atma töreni

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, Malkara ilçesi Sağlamtaş Mahallesi'nde düğün salonu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bin 334 metrekare arsada 462 metrekarelik kapalı alana sahip depreme dayanıklı düğün salonu inşa edeceklerini belirtti.

Kırsal mahallelere yönelik projeler hazırladıklarını aktaran Albayrak, "2014 yılında köylerimiz mahalle statüsüne kavuştu. Bu süreç büyük bir değişim ve dönüşümü beraberinde getirdi. Mahallelerimiz, ilçe merkezlerimizdeki mahallelerimiz gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ve TESKİ'nin hizmetlerinden yararlanmaya başladı. Hayata geçecek olan projemizle mahallemizin bir ihtiyacı daha giderilmiş olacak."ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal proje ile ilgili teknik bilgiler verdi.