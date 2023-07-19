Tekirdağ'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi, telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Behçelievler Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö'nin kendisini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaştığı A.Ö'ye, 'Kuyumcu soygunu oldu, burada sizin de adınız geçiyor. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarını incelemek istiyoruz' diyerek ikna ettiği belirlendi.

Şüpheliye 16 bin 800 dolar, 4 bin Lira, 2 ata altın, yarım altın, 2 altın yüzük ve bileziği teslim eden A.Ö. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.