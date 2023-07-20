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        Tekirdağ'da lavanta tarlalarında hasat başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:20
        Tekirdağ'da lavanta tarlalarında hasat başladı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan lavanta tarlalarında hasat başladı.

        Kentte 1250 dönümde yetiştirilen ve çiçeklenme evresi tamamlanan lavantalar hasat ediliyor.

        Hasadı yapılan lavanta çiçekleri, alttan ısıtmalı distilasyon kazanlarına bırakılarak, ekonomik değeri yüksek uçucu yağ elde ediliyor.

        Sezon boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlaları, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

        Karahisarlı Mahallesi'nde lavanta tarlası bulunan Hakan Turgut, AA muhabirine, hasatla birlikte mor tarlalardaki mesailerinin bittiğini söyledi.

        İnsanların bir ay boyunca tarlalarda güzel anılar biriktirdiğini belirten Turgut, "Tarlamız binlerce kişiyi ağırladı. İnsanlar buraya gelip oluşturduğumuz dekorlar önünde fotoğraf çekildi. Burada doğayla iç içe zaman geçirdi. Şimdi de hasat etmeye başladık. Hasadın ardından lavantalarımızı gerekli işlemlerden geçirerek yağını çıkaracağız." dedi.

        Turgut, lavanta yağından elde edilecek ürünleri gelecek yıl ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını dile getirdi.

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