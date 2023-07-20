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        Tekirdağ'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:55
        Tekirdağ'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan K.S'nin kendisini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönünde ihbarda bulunması üzerine inceleme başlattı.

        Yapılan incelemede şüphelinin, telefonla ulaştığı K.S'yi 'Kimlik bilgileriniz terör örgütü FETÖ tarafından ele geçirildi' diyerek ikna ettiği belirlendi.

        Şüpheliye 282 bin lira veren K.S. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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