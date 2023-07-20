Tekirdağ'da tarım arazilerinde çekirge yoğunluğu yaşanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çiftçiler, havaların ısınmasıyla sayıları artan çekirgeler nedeniyle zor günler yaşıyor.

Muratlı Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu, AA muhabirine, Hanoğlu Mahallesi'nde son günlerde tarım arazilerinde çekirgelerin görülmeye başladığını söyledi.

İlçede ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Borucu, "Çekirgeler ilk görülmeye başladığında sayılardı azdı. Sadece tarla kenarlarında vardı. Daha sonra sayıları artmaya başlayınca ayçiçeği tarlalarında da görülmeye başladılar. Şu an için çok zararı yok. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdik. Ekipler gelip mahallede gerekli incelemeleri yaptı." dedi.

Hanoğlu Muhtarı Turgay Güngör da mahalle sakinlerine gerekli uyarıları yaptığını ve çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeye başladığını dile getirdi.

Çekirgelerin tarlalara zarar vermeye başladığını dile getiren Güngör, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle tarlalarda inceleme yaptıklarını aktardı.

Son günlerde çekirgelerin sayısının çok fazla arttığını vurgulayan Güngör, konuşmasına şöyle devam etti:

Bir haftadan beri zarar yapmıyordu, yani ilk hafta ama bir iki günden bu yana uçmaya başladı ve zarar vermeye başladı. Ayçiçeği tarlalarında 1-2 metre sınır boylarında görülüyor. Şu anda çok abartılacak bir zarar yok ama en kısa zamanda ilaçlama başlayacak. Bu akşam ilaçlama planlanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bakanlık devreye girdi. Bakanlıktan geliyor zaten ilaçlar. Bu akşam köylü, traktör, ilaç makinaları ile kendi imkanlarımızla arazimizi ilaçlayacağız. Daha önce hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Mera 2 bin 300 dekar, bunun etrafı ile birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar bir alanın ilaçlanması gerekiyor. Çünkü uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar."