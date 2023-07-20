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        Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs yandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:26
        Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs yandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki minübüs yandı.

        Alınan bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 59 ABK 325 plakalı minibüs Tekirdağ-Malkara karayolu Beşiktepe Mahallesi kavşağında seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın söndürüldüğü sırada baygınlık geçiren sürücü ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün minibüsteki arızayı tespit etmek için deneme sürüşü yaptığı belirtildi.

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