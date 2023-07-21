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        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:40
        Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Nazif A. (54) idaresindeki 59 KL 150 plakalı motosiklet, Çukuryurt kavşağında Çerkezköy istikametine seyreden M.V. yönetimindeki 59 KS 338 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki Sevda A. ağır yaralandı.

        Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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