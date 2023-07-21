Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sultanköy Kavşağı'nda Eniz D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Semra D. idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Semra D'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye E. hayatını kaybetti, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.