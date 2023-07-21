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        Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:29
        Tekirdağ'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Yenice Mahallesi'nde Mert Ö. idaresindeki 17 FZ 600 plakalı kamyonet, güvenlik şeridinde yürüyen Metin Söğüt’e (53) çarptı.

        Kamyonetin yol kenarına devrildiği kaza sonrası ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Söğüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Ö. ile yanındaki kişi ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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