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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 03:57
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ulaş Mahallesi’ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale sürüyor.

        İtfaiye ekipleri, yangını başka alana sirayet etmeden kontrol altına aldı.

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