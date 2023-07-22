Tekirdağ'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Kapaklı Devlet Hastanesi'nin inşaatından bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden hastane inşaatından bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
polis, zanlılar O.S.Ç, A.Y, G.B. ve Ü.F'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin hastane inşaatından çaldıkları yaklaşık 1 ton bakır kabloyu sattıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B. ve Ü.F. serbest bırakıldı, O.S.Ç. ve A.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.