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        Tekirdağ'da görülen çekirgelere karşı 3 bin dekar tarım arazisi ilaçlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:08
        Tekirdağ'da görülen çekirgelere karşı 3 bin dekar tarım arazisi ilaçlandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen çekirge sürüleriyle mücadele kapsamında 3 bin dekar arazi ilaçlandı.

        Tekirdağ Valiliği koordinesinde bölgede yapılan inceleme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere ücretsiz ilaç gönderildi.

        Çiftçiler ilaçlama çalışmalarını arıların zarar görmemesi ve daha etkin mücadele için akşam saatlerinde yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de Hanoğlu Mahallesi’nde merada çekirge zararı ihbarı üzerine başlattığı inceleme çalışmalarını tamamladı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, mera ve çevresinde bulunan ayçiçeği ekili alanlarda zarar tespit edilmedi.

        Çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, ekili alanlarda çekirge görülmesi durumunda yetkililere bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı.

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