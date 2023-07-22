Tekirdağ'da vatandaşlar lavanta hasat etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan lavanta tarlalarında hasat sürüyor.

Kentte 1250 dönüm arazide yetiştirilen ve çiçeklenme evresini tamamlayan lavanta, düzenlenen etkinliklerle hasat ediliyor.

Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlaları, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkıda bulunuyor.

Yazır Mahallesi'nde lavanta tarlası bulunan Ahmet Akçakaya, AA muhabirine, lavanta konusunda farkındalık yaratmak adına bağ makasları ile lavanta hasadı düzenlediklerini söyledi.

İnsanların lavantaya dokunmasını önemsediklerini belirten Akçakaya, "Özellikle insanların doğaya gelip, lavantanın bu güzel kokusu içerisinde dolaşmasını ve lavantaya dokunarak, hasadın bir parçası olmalarını arzu ettik. Normalde küçük oraklarla yapılıyor ama burada hiç deneyimi olmayan kişilerin dokunabilmesi adına bahçe makasıyla hasat etkinliği düzenledik." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Hilmi Develi ise Türkiye'nin farklı illerinde birçok hasada katıldığını belirtti.

Lavantanın turizm anlamında fark yarattığını ifade eden Develi, "İlk kez katıldığım lavanta hasadı. Trakya bölgesi bağcılık ve ayçiçeği konusunda potansiyeli olan bir bölge. Lavantanın yaratacağı katma değer çok önemli." dedi.

Etkinliğe Edirne'den katılan İrem Develi Boz da lavanta hasat etmenin çok keyifli olduğunu söyledi.