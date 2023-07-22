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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 03:57
        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Ulaş Mahallesi’ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 16 saat sonra söndürüldü.

        Fabrikada soğutma çalışması yapıldı.

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