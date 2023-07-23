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        Tekirdağ'da 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 09:51
        Tekirdağ'da 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü etkinliği düzenlendi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

        Bülent Ecevit Amfi Tiyatro Parkı'nda Mevlana'nın "750. Vuslat Yıl Dönümü" münasebeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılını "Mevlana Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi ortaklığında sema ayini gerçekleştirildi.

        Semazenbaşı Muhammet Ali Şahin, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın "Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz." sözünün önemini vurguladı.

        Mevlana'nın Anadolu'da ilim irfan ve hikmetle harmanladığı mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıldönümünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmesi gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen programda Türk tasavvuf musikisi ve Sema ayini şerifi icrası yaptık. Hz. Mevlana'nın şehri Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar getirdik."

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

        Çetin'e, sema ekibi tarafından "Mevlevi Destarlı Sikkesi" hediye edildi.

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