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        Tekirdağ'da asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:15
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda bir evde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1245 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        -Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler belirlenen adreste yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve 14 mermi ele geçirdi.

        Adreslerde yakalanan F.B.O. gözaltına alındı.

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