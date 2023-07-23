Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yol yapım çalışmaları devam ediyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yağcı Mahallesi bağlantı yolu hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törenle hizmete açılan yol ile Malkara ve Hayrabolu yolları arasındaki mesafe 11 kilometre kısaldı.

Bağlantı yolu ayrıca karbon emisyonu özelliğiyle de doğa dostu yol olma özelliği taşıyor.

Törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Pakdil, bağlantı yolu ile ilgili katılımcılara bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da tamamladıkları her bir yatırımın kentin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Yüksek dayanım özelliğine sahip silindirle sıkıştırılmış beton zemin ulaşım konforunu ve güvenliğini arttırdığını aktaran Albayrak, "Malkara ve Hayrabolu yolları arasındaki mesafeyi 11 kilometre kısaltarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanmış oldu. Hizmete açtığımız yolumuz, karbon emisyonu özelliği ile doğa dostu bir yol olma özelliğine sahip. Bu önemli hizmetimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun ile vatandaşlar katıldı.