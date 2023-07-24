Tekirdağ'da sivil trafik denetimleri başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kural ihlallerinin tespit edilmesi için sivil trafik denetimleri başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafikte modifiyeli araçlar, motosiklet kullanıcıları ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren araçlara yönelik gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirerek çalışma yapılıyor.

Kentte kara yollarında yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ortamının devamını sağlamak, trafikte rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin kural ihlalleri tespit edilerek kanuni müeyyideler uygulamak üzere sivil ekip ve personel görevlendirilerek sivil trafik denetimlerine başlandı.

Yapılan denetimler kamunun huzurunu sağlamak adına il merkezi ve tüm ilçelerde devam edecek.