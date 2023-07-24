Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirilen 24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını aktaran Yıldırım, "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, halkın düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Halkımız, basın yoluyla sıkıntılarını, taleplerini, toplumsal olaylara tepkilerini ifade etme imkanı bulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün dediği gibi 'Basın, Milletin müşterek sesidir.' Yerel basınımızın Tekirdağ'ın tanıtılmasında, büyümesinde, gelişmesinde önemli katkıları vardır. Bu sebeple yerel gazetelerimizi satın alarak evlerimizde, iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde bulunduralım, internet haberciliği yapanları takip edelim ve yerel basınımızın güçlenmesine vesile olalım.

Bu vesileyle, ilimizde özveriyle görev yapan yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."