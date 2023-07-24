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        Tekirdağ'da asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:01
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Kızılpınar Mahallesi'nde durumundan şüphelendiklerini 2 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 20 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.Ü. ve Ş.T'ni jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        -Tekirdağ'da 25 elektronik sigara ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde D.T'nin otomobilinde arama yaptı.

        Aramada, 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        Araç sahibi gözaltına alındı.

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